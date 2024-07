Risparmia con i pacchetti antivirus completi Norton: protezione senza compromessi

Viviamo in un mondo digitale dove anche il frigorifero potrebbe voler aggiornare il suo profilo Instagram. In questo scenario tumultuoso, mantenere i nostri dispositivi protetti non è solo una buona idea, ma una necessità. Protezione senza compromessi è la parola d’ordine.

Grazie a Norton, la sicurezza online non è più un lusso riservato solo ai miliardari o agli amici degli hacker. Con pacchetti che partono da soli 19 euro al mese e sconti fino al 66% sul primo anno, Norton rende la protezione accessibile a tutti.

Protezione senza compromessi: il pacchetto giusto per ogni esigenza

Norton offre diversi pacchetti antivirus, perfetti per qualsiasi utente:

Norton AntiVirus Plus : il pacchetto base, ma non meno efficace, a soli 19,99 euro (sconto del 42%). Un paracadute digitale contro virus, malware e ransomware.

: il pacchetto base, ma non meno efficace, a soli (sconto del 42%). Un paracadute digitale contro virus, malware e ransomware. Norton 360 Standard : offerta di protezione completa per PC, Mac e dispositivi mobili. Include anche la VPN e il Parental Control , tutto a 29,99 euro (sconto del 60%).

: offerta di per PC, Mac e dispositivi mobili. Include anche la e il , tutto a (sconto del 60%). Norton 360 Deluxe : trovi backup cloud e Dark Web Monitoring . Con funzionalità avanzate di Parental Control, è un vero affare a 34,99 euro (sconto del 66%).

: trovi e . Con funzionalità avanzate di Parental Control, è un vero affare a (sconto del 66%). Norton 360 Advanced: il non plus ultra della protezione, con funzionalità esclusive come Social Media Monitoring, assistenza per il ripristino dell’identità e aiuto in caso di furto del portafoglio, tutto per 44,99 euro (sconto del 66%). Funzionalità che fanno la differenza

Ogni pacchetto offre una serie di funzionalità essenziali:

Backup cloud per salvare i tuoi file importanti senza più preoccuparti di perderli.

per salvare i tuoi file importanti senza più preoccuparti di perderli. VPN sicura per navigare online in modo anonimo.

per navigare online in modo anonimo. Password manager per non ricordare 500 password diverse.

per non ricordare 500 password diverse. Dark Web Monitoring con avvisi di violazione dei dati.

con avvisi di violazione dei dati. Protezione minori per garantire che i più piccoli non finiscano su siti strani.

Norton 360 Advanced è senza dubbio il pacchetto definitivo per chi cerca una protezione senza compromessi. Non aspettare che il tuo PC cominci a parlare in lingue straniere, scegli il pacchetto Norton che fa per te.