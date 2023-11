Risparmia con il Black Friday di Atlas VPN: 6 mesi extra gratis

Atlas VPN lancia l’offerta per il Black Friday: costo del piano biennale a soli 1,54€ al mese, a cui ha aggiunto 6 mesi di servizio gratuiti.

Questo notevole sconto dell’86% rispetto al prezzo di listino rappresenta anche il nuovo record di prezzo più basso.

Nel corso degli anni, Atlas VPN ha conquistato una certa reputazione grazie al suo eccezionale rapporto qualità-prezzo, a un prezzo mai visto e alle numerose funzionalità integrate per la privacy e la sicurezza.

Ora, con l’ultima promozione, l’abbonamento conviene ancora di più. Per accedere allo sconto del Black Friday, clicca sul link qui sotto.

Risparmia sul piano di 2 anni di Atlas VPN: offerta eccezionale per il Black Friday

Il piano di Atlas VPN brilla soprattutto per la sua eccellente crittografia a livello globale, la possibilità di utilizzare dati e dispositivi in modo illimitato e la presenza di server ottimizzati per consentire uno streaming fluido e sessioni di gioco prolungate.

Un ulteriore punto a favore della sicurezza e della privacy degli utenti è rappresentato dalla politica no-log. Questa strategia garantisce che i dati personali degli utenti rimangano completamente invisibili sia agli occhi di aziende esterne che a quelli degli stessi dipendenti di Atlas.

In pratica, solo i titolari degli account hanno accesso alle proprie attività web, assicurando un livello superiore di confidenzialità.

L’offerta esclusiva del Black Friday garantisce uno sconto dell’86%, ma è applicabile unicamente al piano biennale.

Il piano annuale gode di uno sconto del 73%, offrendo tariffe mensili a partire da 3,07€ per il primo anno, il doppio di quanto richiesto dal piano biennale.

Optando per il piano mensile, il costo sarà di 11,22€. Puoi approfittare dell’offerta di Atlas VPN a soli 1,54€ per i primi 24 mesi visitando la pagina tramite il link qui sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.