Risparmia con SelfyConto: il conto a zero costi che ti offre interessi al 5%

Sei alla ricerca di un conto corrente non convenzionale, pieno di vantaggi e soprattutto digitale? L’occasione da non perdere te la offre Banca Mediolanum con il suo SelfyConto.

Con questo conto, puoi dimenticare il canone fisso e i costi nascosti, perché il primo è gratuito per un anno, mentre i secondi sono assenti. Ma c’è di più: se sei un Under 30, il canone resterà a zero fino al compimento dei 30 anni.

Gratuita è anche la carta di debito, che è realizzata in PVC riciclato al 100%. Inoltre, i prelievi di denaro contante nell’Eurozona sono senza commissioni, così come i bonifici e gli addebiti delle utenze.

SelfyConto: interessi del 5% annuo lordo sulle somme vincolate a 6 mesi

SelfyConto non è soltanto sinonimo di risparmio. Questo conto ti consente di guadagnare grazie al tasso di interesse annuo lordo del 5% sulle somme vincolate a 6 mesi. Per attivare il conto deposito, devi accreditare lo stipendio.

Tutto è flessibile, perché sei libero di svincolare le somme quando vuoi senza perdere gli interessi maturati. Poche banche offrono un tale vantaggio.

Ogni operazione potrai controllarla tramite un’app semplice e intuitiva, trading online compreso. Per aprire il conto non bisogna essere geni dell’informatica: devi soltanto entrare nel sito web ufficiale e seguire la procedura guidata.

Devi avere a portata di mano un documento d’identità, il codice fiscale, il numero di telefono e l’indirizzo email. Per l’identificazione, puoi scegliere tra la webcam, il bonifico o lo SPID.

Come hai visto, SelfyConto offre un’esperienza bancaria piena di vantaggi e senza costi nascosti. Quindi, se da un conto vuoi flessibilità, zero spese o un modo più smart per far crescere i tuoi risparmi, non cercare altrove: clicca sul bottone qui sotto e apri il conto online di Banca Mediolanum.

