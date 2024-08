Risparmia e guadagna con Credem: 25€ per ogni amico presentato!

Se c’è una cosa che ci piace a tutti è risparmiare qualche soldo e, se sono fortunati, guadagnarne pure. Risparmia e guadagna con Credem sembra uno slogan, ma in realtà è una strategia ben pensata proprio per questo. Non si tratta di una rivoluzione, ma di un’opportunità davvero interessante. Con il conto online Credem Link, puoi avere un conto corrente a canone zero con l’accesso a vari servizi digitali e un team di consulenti sempre pronti a darti una mano. E il tutto nel comfort di casa tua.

Risparmia e guadagna con Credem: fino a 250€ in buoni Amazon

Non solo hai un conto super conveniente, ma puoi anche letteralmente guadagnare presentando Credem Link ai tuoi amici. Ogni amico che apre il conto e attiva due servizi, ti fa guadagnare un buono Amazon.it da 25€. Presenta fino a 10 amici e potrai accumulare fino a 250€ in buoni Amazon! Per farlo basta usare il codice che trovi nell’App Credem.

Con il conto è prevista la carta di debito Mastercard a canone zero per il primo anno. Con questa carta puoi fare acquisti in Italia e all’estero, prelevare contanti e persino collegarla ai wallet digitali più diffusi. Se preferisci rimanere fedele al tuo vecchio Pagobancomat, c’è la carta di debito nazionale che è perfetta per prelievi e pagamenti in Italia. Utile anche in autostrada grazie al circuito Fastpay.

Per aprire il conto, basta un documento d’identità, una connessione stabile e una stanza ben illuminata per il riconoscimento tramite video selfie. Inserisci i tuoi dati, scegli il tuo consulente di fiducia, leggi l’informativa e configura la tua offerta. Infine, sottoscrivi il tutto con la Firma Elettronica. Se la procedura dovesse interrompersi, non c’è problema: puoi riprendere esattamente da dove avevi lasciato tramite un link che riceverai via email.

Che aspetti? Non perdere l’occasione di risparmiare e guadagnare con Credem. Dai una svolta alle tue finanze e goditi i tuoi buoni Amazon.