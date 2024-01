Risparmia i soldi del caffè al bar con questa macchina per espresso su Amazon

Direttamente su Amazon arriva oggi un grande sconto che riguarda una macchina da caffè, ovvero la Power Espresso 20 Tradizionale Light di Cecotec.

Il prezzo, diminuito del 6% rispetto al solito, è di soli 99,90 € con garanzia di due anni e spedizione rapida.

La macchina da caffè di Cecotec è bellissima e performante

In grado di fare sia il caffè che il cappuccino, questa macchina presenta una potenza di ben 1350 W. Questo gli consente di effettuare una pressione da ben 20 bar, il tutto con tecnologia ForceAroma, tipica italiana.

Il sistema di riscaldamento rapido garantisce un’operatività repentina e non manca il manometro di controllo utile per verificare la pressione in tempo reale. Il serbatoio d’acqua da 1,5 litri è movibile così da essere lavato a parte. Nessun problema per quanto riguarda il dispendio di energia: c’è un sistema di risparmio energetico con spegnimento automatico e stand-by.

Lasciando per ultimo il piano estetico, ma non per importanza, questa macchina da caffè è davvero bella da vedere e restituisce quell’impressione di professionalità che tutti desiderano.

Trovare in vendita sul web una macchina da caffè che abbia queste caratteristiche tecniche è davvero difficile, soprattutto ad un prezzo così basso. Cecotec ha avuto modo di sviluppare un prodotto praticamente perfetto, anche a detta dei tanti utenti che lo hanno già acquistato. Sia sul piano estetico che tecnico si tratta di una macchina per caffè espresso davvero ineccepibile ed è per questo che portarla a casa con il 6% di sconto non può essere che un ulteriore vantaggio.

Il costo finale su Amazon è di 99,90 €, con spedizione rapida prevista entro sabato e con due anni di garanzia inclusi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.