Risparmia senza compromessi sulla privacy online con Incogni

Gli utenti ormai sanno quanto sia importante la propria privacy sul web, anche se questo è diventato un compito arduo vista la presenza di social media e app che offrono servizi a costo zero ma sfruttano comunque le nostre informazioni allo scopo di inviare messaggi di pubblicità mirata.

Occorrerebbe in tal senso l’utilizzo di Incogni, un’utile e preziosa alternativa, la quale offre la necessaria protezione dallo spam, dalle truffe e dai tentativi di phishing.

L’attuale offerta ti mette nelle condizioni di cancellare rapidamente e facilmente i tuoi dati da internet. Incogni utilizza il Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (GDPR) e altre leggi applicabili sulla privacy, le quali assicurano che le informazioni personali siano rimosse definitivamente dai database dei dati broker.

In aggiunta, Incogni ti garantisce protezione dai profili ombra, che cercano di influenzare ogni tua scelta tramite mirate attività online. Per un periodo limitato, potrai avvantaggiarti di uno sconto del 50% sul piano annuale.

Incogni: la soluzione efficace per la tua privacy online

Utilizzare Incogni è abbastanza semplice. Dopo aver creato un account, viene inviata una richiesta di cancellazione dei dati ai membri presenti nella tua lista. Di solito, i data broker rispondono entro una settimana.

Di norma, Incogni ci mette due mesi circa per rimuovere con successo i dati. Se ciò non dovesse accadere, invierà nuove richieste di rimozione ai data broker nel rispetto delle leggi che proteggono la privacy.

Riceverai regolarmente notifiche sull’avanzamento della rimozione tramite email. Ci sono 2 piani di abbonamento: uno a 12,99 euro al mese e l’altro a 6,49 al mese (la metà del prezzo normale).

Incogni è accessibile solo per gli utenti che vivono negli USA, in Canada e in Europa. Avvalendosi del sistema di crittografia per la protezione, la sicurezza dei tuoi pagamenti sarà garantita.

Se non dovessi essere soddisfatto del servizio, entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell’abbonamento potrai fare richiesta di recesso: la relativa spesa ti verrà rimborsata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.