Risparmia sui tuoi acquisti con Carta Oro Amex: ottieni 400€ di sconto

Carta Oro American Express si distingue come una scelta fuori dal comune nel panorama delle carte di credito. Oltre ai vantaggi convenzionali, questa carta offre esclusive opportunità che rendono l’esperienza di possederla unica e vantaggiosa.

Tra i privilegi offerti spicca uno sconto annuale di 50 euro su eventi e spettacoli acquistati attraverso Vivaticket, trasformando ogni esperienza culturale in un’occasione di risparmio.

Inoltre, un voucher viaggi del valore di €50 all’anno offre la possibilità di risparmiare su voli, hotel e noleggio auto tramite il sito dedicato American Express.

L’accesso a oltre 1.200 VIP Lounge in tutto il mondo tramite Priority Pass con due ingressi gratuiti ogni anno aggiunge un tocco di lusso e comfort ai tuoi viaggi.

Ma la Carta Oro va oltre, offrendo una copertura fino a €3.000 per spese mediche all’estero con il servizio World Travel Assist, garantendo tranquillità durante i viaggi.

Il vantaggio economico si amplifica con uno sconto straordinario di 400 euro sugli acquisti effettuati con la Carta Oro American Express, rendendo l’investimento ancora più attraente. Questa promozione, tuttavia, non è illimitata, quindi cogli questa opportunità senza indugi.

Scopri le straordinarie caratteristiche della Carta Oro American Express

Le caratteristiche distintive di Carta Oro American Express includono un impegno per la sicurezza. La protezione antifrode e la predisposizione gratuita della carta sostitutiva in caso di smarrimento o furto forniscono una tranquillità senza pari.

Inoltre, la protezione d’acquisto offre una copertura fino a 2.600 euro per danni o furto del bene acquistato nei primi 90 giorni.

Carta Oro American Express è accessibile a chiunque abbia un reddito annuale lordo di almeno 25.000 euro, un IBAN SEPA e risieda in Italia.

Con una quota annuale gratuita per il primo anno e un costo successivo di 20 euro al mese, questa carta offre flessibilità di pagamento, consentendo di scegliere tra saldo e rate.

Se stai cercando una carta di credito comoda nei pagamenti e ricca di vantaggi esclusivi, la Carta Oro American Express si presenta come la scelta ideale. Non perdere tempo, questa opportunità unica potrebbe non durare a lungo!

