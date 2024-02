Risparmia sul TOP DI GAMMA da gaming ASUS ROG Strix G16

Con una scheda tecnica di questo tipo, la migliore esperienza di gioco è assicurata. L’ASUS ROG Strix G16 (modello G614JV#B0BSLJ81VX, a voler essere più precisi) è un notebook da gaming portatile con Intel Core i7 di 13a generazione, NVDIA GeForce RTX 4060 e uno splendido display da 16″ con refresh rate di 240Hz. Essendo un top di gamma, il prezzo potrebbe essere over budget per molti, ma comunque oggi c’è la possibilità di risparmiare quasi 100€ acquistandolo su Amazon.

Per il gaming ai massimi livelli c’è l’ASUS ROG Strix G16 con RTX 4060

Il design è di quelli audaci, con giochi di illuminazione RGB sulla base d’appoggio che donano quel tocco in più che non basta. Di retroilluminato c’è anche la tastiera, completa dei tasti funzione ma non del tastierino numerico. Sulla destra sono comunque installati i comandi per gestire la riproduzione dei contenuti multimediali.

Estetica a parte, del notebook da gaming di ASUS a conquistare sono ovviamente le specifiche tecniche. Si tratta di una macchina di fascia alta, che garantisce ottime prestazioni, anche con i giochi notoriamente più intensi ed energivori.

Il cuore pulsante del ROG Strix G16 è il processore Intel Core i7-13650HX (13a generazione), a cui tengono ottima compagnia 16GB di RAM DDR5, 512GB di archiviazione SSD PCIe e soprattutto la scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4060 con 8GB GDDR6 dedicati.

Anche il pannello è da top di gamma: con una diagonale di 16 pollici, un rivestimento antiriflesso, risoluzione QHD+ (2560 x 1600 pixel) e frequenza d’aggiornamento di 240Hz. A tutto questo sono da aggiungere tecnologie come RTX Ray Tracing, NVIDIA DLLS3 e NVIDIA Reflex, per esperienze incredibilmente fluidi e dettagliate.

Considerato quanto sopra descritto, lo Strix G16 è a tutti gli effetti una macchina per il gaming più sfrenato. Attenzione però a porre limiti, perché è un eccellente dispositivo anche per la produttività, ad esempio con software per la progettazione e l’editing di foto e video.

