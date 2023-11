Risparmia sulla bolletta con NeN: prezzo fisso e sconto di 48€ per un anno

A partire dal 1° gennaio 2024 non sarà più in vigore il mercato tutelato del gas naturale presidiato da ARERA e le relative tariffe.

Di conseguenza, molte famiglie stanno ora cercando un’opzione più adattabile e conveniente. NeN, fornitore di energia italiano, offre prezzi bloccati per un anno intero, eliminando l’imprevedibilità delle spese energetiche. Inoltre, i nuovi clienti hanno diritto a uno sconto di 48 euro per ogni fornitura attivata.

Scopri perché NeN è la scelta vincente

Esistono numerosi fornitori che offrono i cosiddetti pacchetti “verdi”, ma nessuno è paragonabile a NeN. Questa azienda va ben oltre non solo acquistando elettricità da fonti rinnovabili, ma anche adottando misure per compensare le emissioni di CO2. Scegliendo NeN prendi una decisione consapevole e rispettosa dell’ambiente.

Con l’applicazione mobile di NeN, puoi monitorare facilmente il tuo consumo energetico e quello di picco su base mensile. Inoltre, ti permette di creare un “profilo energetico” della tua casa.

Rispondendo ad alcune veloci domande, riceverai consigli personalizzati su come ridurre gli sprechi e partecipare attivamente alla salvaguardia dell’ambiente.

NeN offre attualmente una promozione speciale esclusivamente per i nuovi utenti. Attivando una fornitura ogni utente potrà ottenere uno sconto di 48 euro.

Questo sconto è reso possibile attraverso la promo “NeNvenuto”. Funziona così: gli utenti riceveranno uno sconto di 4 euro ogni mese per i prossimi 12 mesi, per un risparmio totale di 48 euro all’anno per ogni fornitura. Anche se questi risparmi potrebbero non rivoluzionare la tua vita, sono sicuramente pratici.

In soli tre minuti potrai scoprire il costo della tua rata mensile. Attraverso il sito web ufficiale di NeN, puoi scegliere di passare alla fornitura di gas, luce o di entrambi.

Aderisci al mercato libero optando per un’alternativa pratica ed ecologica, con una tariffa fissa che rimane invariata per un anno intero.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.