Risparmio incredibile con Fastweb Mobile 150 GB, anche in 5G

Fastweb ha deciso di dare la scossa al mercato delle offerte mobile con un pacchetto dal risparmio incredibile. Pagando soltanto 7,95€ al mese, l’offerta di Fastweb include 150 GB di traffico Internet e chiamate illimitate verso tutti i numeri nazionali. Basta quindi con i costi esorbitanti e le condizioni nascoste. Con questo piano, non ci sono né sorprese, né scatti alla risposta. Tutto chiaro e trasparente, come dovrebbe essere sempre.

Risparmio incredibile, con 150GB e tanti vantaggi extra

Oltre ai 150GB di dati e alle chiamate illimitate, il piano di Fastweb comprende anche altri bonus non da poco:

100 SMS inclusi

Servizi extra inclusi , come segreteria telefonica, avviso di chiamata, “Ti ho chiamato” e verifica del credito residuo.

, come segreteria telefonica, avviso di chiamata, “Ti ho chiamato” e verifica del credito residuo. Accesso illimitato ai corsi della Fastweb Digital Academy .

. Roaming internazionale in UE, Regno Unito e Svizzera, con 9GB di dati al mese, chiamate illimitate e 100 SMS.

Tutto questo senza nessun costo aggiuntivo. Infatti, la spedizione della SIM è gratuita, mentre l’attivazione ha un costo una tantum di soli 10€. Insomma, un’offerta che lascia davvero senza parole.

Per attivare l’offerta, devi andare alla pagina ufficiale di Fastweb, inserire il tuo numero di telefono nella casella “Ti chiamiamo gratis” e attendere la chiamata dell’operatore, il quale sarà pronto a rispondere a ogni tua domanda e a guidarti passo dopo passo nell’attivazione.

In meno di 7 giorni lavorativi, la tua SIM arriverà direttamente a casa tua. Oppure, se preferisci, puoi ritirarla in uno dei centri Fastweb. Se per qualsiasi motivo dovessi cambiare idea, niente paura: puoi disdire l’offerta senza penale direttamente dall’area clienti MyFastweb.

Non lasciarti sfuggire questo risparmio incredibile con Fastweb Mobile: 150GB e chiamate illimitate verso tutti i numeri. Non si vedono offerte tanto generose e trasparenti così spesso