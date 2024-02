Abbiamo selezionato per te una promo imperdibile: solo per oggi su Amazon puoi acquistare il robot aspira e lavapavimenti Hisense e pagarlo ben 200 euro in meno applicando il codice sconto esclusivo!

Non solo risparmi un sacco di soldi ma puoi anche pagare il tuo nuovo elettrodomestico senza risentirne minimamente. Come? Usufruendo del servizio Cofidis che ti permette di pagare in piccole e comode rate mensili a tasso zero!

Robot aspirapolvere e lavapavimenti Hisense: per una casa senza perfetta!

Il motore BLDC extra potente da 4000Pa di cui questo robot è dotato ti offre un’esperienza di pulizia eccellente a casa vostra. E poi con i 3 diversi livelli di potenza di aspirazione tra cui scegliere personalizzi la pulizia in base alle tue esigenze.

Un aspirapolvere robot con Smart App Control per usarlo anche quando non si è in casa. Potete affidargli il compito e aspettarvi che il lavoro venga svolto alla perfezione. È possibile avere una visione chiara del processo di pulizia e del percorso di pulizia. Adatto a tutte le tue esigenze, mentre tu ti riposi, ti rilassi o semplicemente fai, lui pulisce. Potete passare dalla pulizia selettiva di una stanza o di un’area, alla pulizia uno a uno, alla pulizia profonda, alla pulizia a zig-zag e quindi raggiungere ogni angolo della vostra casa nel modo più efficace.

Questo robot Hisense è dotato di una spazzola a rullo galleggiante per adattarsi alle diverse condizioni della superfici e poi di una spazzola a doppia faccia lungo il bordo della parete per pulire e risolvere facilmente la situazione di aggrovigliamento dei capelli. Inoltre è dotato di una batteria davvero potente che permette di aspirare un’intera casa con una sola passata. La grande batteria da 5200 mAh garantisce un’autonomia di 150 minuti.

Capacità XL con 500 ml di capacità del contenitore della polvere e 250 ml di capacità del serbatoio dell’acqua sono sufficienti per aspirare tutta casa in una sola volta. Questo farà risparmiare tempo ed energia. Nella confezione, insieme al robot Hisense, ricevi una stazione di ricarica, un cavo di ricarica, un telecomando, un filtro HEPA, un tappetino di pulizia e due pezzi di spazzole laterali.

Prendilo ora su Amazon e ricordati di flaggare la casella del coupon sconto per risparmiare 200 euro!