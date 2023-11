Robot aspirapolvere ECOVACS al 30% di sconto, è un top di gamma

Il robot aspirapolvere può diventare il migliore amico degli uomini e delle donne che ogni giorno si dedicano alle pulizie nell’ambiente domestico. Acquistando un ECOVACS Deebot X2 Omni ogni problema sarà risolto visto che si tratta di un top di gamma da ben 8000 pa di potenza di aspirazione.

Il prezzo oggi scende addirittura del 29% arrivando a 999 € con due anni di garanzia. È compresa anche la stazione di svuotamento automatica.

Il robot ECOVACS Deebot X2 Omni è in promo, le specifiche

Quello che stupisce di questo robot aspirapolvere è il design. Difficilmente se ne trovano di quadrati e compatti allo stesso tempo, in grado di fornire prestazioni di questo genere. ECOVACS ha pensato a caratteristiche tecniche top di gamma, in modo da offrire una pulizia completa e su misura per qualsiasi esigenza quotidiana. Il design nettamente ribassato permette al robot di passare con facilità su ogni tipo di superficie, anche sotto i divani e i letti.

Tutte le aree saranno pulite alla grande grazie alla nuova spazzola che aumenta l’efficienza del 19% rispetto al primo modello. Con gli ultrasuoni, il sistema di pulizia con sollevamento automatico alzerà le piastre di lavaggio di un’altezza di 15 mm nel momento in cui verrà rilevato un tappeto o un’area già pulita.

La navigazione intelligente a doppio laser LiDAR consentirà di rilevare oggetti fino a 10 m metri con un’angolazione di 210°, così da evitare gli ostacoli e da effettuare una mappatura dell’intero percorso in maniera precisa. Proprio per evitare gli ostacoli sarà fondamentale il sistema AIVI 3D 2.0 che è basato sull’intelligenza artificiale.

Grazie alla stazione disponibile, il robot di ECOVACS potrà pulissi in automatico scambiando l’acqua al suo interno con acqua pulita. I pavimenti splenderanno dopo il suo passaggio.

Oggi il prezzo di vendita grazie allo sconto del 29% equivale a 999 €. Ricordiamo che il prezzo è originale era di 1399 €.

