Lo Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop 2 Ultra è un robot aspirapolvere lavapavimenti che riesce a pulire in modo efficace e in totale autonomia. È il dispositivo smart perfetto per chiunque abbia poco tempo per le pulizie di casa o, dopo una lunga giornata di lavoro, non abbia alcuna intenzione di starsene lì a lavare il pavimento. E poi è tutto gestibile anche da remoto, grazie all’apposita applicazione per smartphone e tablet.

La buona notizia è che il Vacuum Mop 2 Ultra, con stazione di svuotamento inclusa, oggi è acquistabile su eBay.

Pavimento sempre brillante con il robot aspirapolvere lavapavimenti di Xiaomi

Dotato di una serie di tecnologie avanzate, questo dispositivo offre una pulizia profonda e automatizzata della casa, liberandoti da uno dei compiti più faticosi. Con una potenza di aspirazione di 4000Pa, il Mi Robot Vacuum Mop 2 Ultra è in grado di catturare polvere, peli di animali domestici, briciole e altri detriti con estrema efficienza. La pulizia è accurata anche su tappeti e pavimenti duri.

Il robot aspirapolvere utilizza la tecnologia di navigazione laser LDS per mappare con precisione l’ambiente domestico. Questo sistema consente al robot di muoversi in modo efficiente e di evitare ostacoli come mobili, scale e tappeti.

Oltre ad aspirare, il Mi Robot Vacuum Mop 2 Ultra può anche lavare i pavimenti. Il serbatoio dell’acqua da 200 ml consente di lavare ampie superfici senza doverlo riempire frequentemente. Il robot è dotato anche di un sistema di controllo elettrico del flusso dell’acqua e di tre tre modalità di lavaggio.

Il robot di Xiaomi ritorna automaticamente alla base di ricarica quando la batteria è scarica. La base di ricarica è dotata di un sistema di svuotamento automatico del serbatoio della polvere, che elimina la necessità di svuotarlo manualmente dopo ogni utilizzo. Questo meccanismo impedisce ostruzioni con maggiore efficienza e mantiene il robot sempre in perfette condizioni. Il contenitore a torretta ha un volume di 550 ml.

Il Mi Robot Vacuum Mop 2 Ultra, poi, può essere controllato facilmente tramite l’app Mi Home. L’app consente di avviare e fermare la pulizia, di programmare la pulizia automatica, di regolare le impostazioni di aspirazione e lavaggio, di visualizzare la mappa della casa e di monitorare la cronologia delle pulizie.

