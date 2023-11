Robot aspirapolvere Lefant M1, Amazon ve lo fa pagare la metà (48%)

Il robot aspirapolvere che stavate cercando potrebbe essere oggi disponibile su Amazon e potrebbe corrispondere al Lefant M1. Questo prodotto, in grado di lavare anche il pavimento, offre performance straordinarie.

Il suo prezzo, decurtato del 48%, oggi consiste in soli 209,99 € con due anni di garanzia inclusi e spedizione veloce.

Le specifiche di questo robot sono ottime, ecco il Lefant M1

Il robot aspirapolvere Lefant M1 è uno dei migliori esemplari nella sua fascia di prezzo e questo non è un mistero. Gli stessi utenti di Amazon hanno recensito più volte in maniera super positiva questo prodotto, che infatti anche oggi è uno dei più acquistati.

Grazie alla sua forma classica circolare contornata di sensori è in grado di non avere problemi negli spostamenti all’interno dell’ambiente domestico. Può evitare tranquillamente gli oggetti dimenticati sul pavimento siccome è integrata la tecnologia anti-collisione 6D affiancata al rilevamento omnidirezionale.

Il dispositivo smart può anche effettuare una mappatura multi-piano della casa. Questo gli consentirà di sapere perfettamente dove andare ad operare e dove no. Il robot è potente quanto basta: con 4000 pa di potenza, aspira qualsiasi residuo da ogni superficie.

Può lavare anche i pavimenti mediante la sua tecnologia basata su una pratica vaschetta d’acqua da 160 ml e un panno sottostante.

Il Lefant M1 è un robot completo che può essere completamente amministrato mediante l’applicazione ufficiale. Inoltre c’è anche l’integrazione con gli assistenti vocali più famosi che sono Alexa e Google Assistant.

Prodotti di questo genere sono fondamentali per tenere casa pulita senza il minimo sforzo. Si occupano tendenzialmente di ogni aspetto, senza dover badare a nulla se non a programmare gli orari in cui il robot dovrà partire con le pulizie.

Oggi il prezzo di questo Lefant M1 corrisponde a 209,99 € grazie al 48% di sconto applicato da Amazon.

