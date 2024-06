Il Lefant M210 è un robot aspirapolvere silenzioso, sottile e soprattutto perfetto nello svolgere il suo compito, ovvero far sparire polvere, briciole, peli e così via. Se un dispositivo di questo tipo è sulla tua lista dei desideri, allora non dovresti farti sfuggire l’occasione di risparmia addirittura il 55% (sul prezzo di listino): oggi il Lefant M210 costa solo 99,99 euro anziché 219,99 euro!

Passa ovunque e si controlla tramite app e comandi vocali: il robot aspirapolvere di Lefant è scontato del 55%

Il Lefant M210 è il robot aspirapolvere entry-level per una pulizia efficace a un prezzo accessibile. Si distingue per la sua potente aspirazione, la navigazione intelligente e la compatibilità con app e comandi vocali.

Con un design compatto e sottile, il Lefant M210 si sposta facilmente sotto i mobili e negli angoli stretti. Il corpo in plastica bianca è robusto e resistente, mentre la parte inferiore presenta una spazzola principale e due spazzole laterali per una pulizia completa. Il serbatoio della polvere da 500 ml è capiente e facile da svuotare, mentre il filtro HEPA è lavabile e riutilizzabile.

Il Lefant M210 vanta una potenza di aspirazione di 2000Pa, che lo rende uno dei robot aspirapolvere più potenti della sua categoria. Questa potenza garantisce una pulizia profonda su pavimenti duri e moquette, rimuovendo efficacemente polvere, sporco, peli di animali e detriti. Il dispositivo utilizza la tecnologia di navigazione Freemove 3.0 per muoversi in modo ordinato e preciso nella tua casa evitando ostacoli e zone già pulite.

Per quanto riguarda il lato smart, l’elettrodomestico può essere controllato tramite l’app Lefant, disponibile per smartphone e tablet. Questa consente di avviare e interrompere la pulizia, selezionare la modalità di pulizia, programmare la pulizia e visualizzare la mappa del pavimento. Il robot è inoltre compatibile con Alexa e Google Assistant, che permettono di controllarlo con semplici comandi vocali.

L’autonomia di pulizia, infine, è di 120 minuti con un solo ciclo di ricarica.