Potrebbe non arrivare in tempo per Natale, ma… non è un problema! Del resto il robot aspirapolvere Lefant M210-Pro oggi costa solo 99,99€ (spedizione compresa) grazie al super sconto Amazon del 57%, un’offerta straordinaria per cui vale la pena accettare qualche compromesso.

Il robot aspirapolvere di Lefant è scontato del 57% su Amazon e costa solo 99,99€

l Lefant M210-Pro ha un design semplice, con una forma circolare e un diametro di 28 cm. È alto solo 7,8 cm, quindi può passare facilmente sotto i mobili. Il robot aspirapolvere è dotato di un motore da 2200 Pa, che offre una buona potenza di aspirazione. È in grado di raccogliere polvere, briciole, capelli e altri detriti da pavimenti duri e tappeti a pelo basso.

L’aspirapolvere è dotato di un sistema di navigazione intelligente, che gli consente di mappare la casa e pianificare il percorso di pulizia. È inoltre in grado di evitare gli ostacoli, come mobili e cavi.

Il dispositivo di Lefant ha una batteria da 2600 mAh, che gli consente di pulire per un massimo di 120 minuti. Quando la batteria è scarica, l’aspirapolvere torna automaticamente alla base di ricarica.

In termini di feature, il robot aspirapolvere può contare su una modalità di pulizia automatica, una modalità di pulizia a punti (una zona specifica della stanza) e una modalità di pulizia programmata, per dare il via alle pulizie di casa ad un’ora specifica della giornata. L’M210-Pro è inoltre compatibile con l’assistente vocale Alexa e può essere controllato tramite l’apposita applicazione per smartphone e tablet.

Il Lefant M210-Pro è un aspirapolvere robot efficiente e versatile, che offre una buona combinazione di prestazioni, funzionalità e prezzo. Oggi costa solo 99,99€ su Amazon grazie allo sconto immediato del 57%: è il nuovo, eccezionale, minimo storico!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.