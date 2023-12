Robot aspirapolvere Roborock Q7 Max in sconto con coupon da 110 €

Un robot aspirapolvere potrebbe essere il regalo di Natale perfetto per tantissime persone che sono solite fare le pulizie in casa con un po’ di apprensione e fatica soprattutto dopo una giornata di lavoro. A tal proposito, ce ne sono davvero molti in sconto in questi giorni particolari, ma uno avrebbe catturato l’attenzione di molti.

Il Roborock Q7 Max è un prodotto che include tantissime specifiche particolari al suo interno ed è anche uno dei più acquistati. Sono oltre 1000 le recensioni e le votazioni da parte del pubblico, per un prodotto che non è solo in grado di fungere da aspirapolvere, ma anche da lavapavimenti.

Oggi, c’è un grande sconto che piacerà sicuramente agli utenti: grazie ad un coupon da 110 € di sconto, tutti potranno pagare il prodotto 329 €. Gli anni di garanzia saranno come sempre due e la spedizione sarà a casa vostra tra il 28 e il 29 dicembre. Ricordiamo che si tratta di un aggiornamento del caro vecchio S5 Max.

Il Roborock Q7 Max è in promo, ecco cosa sa fare

Con il classico design, questo robot aspirapolvere è dotato di ottime specifiche. Innanzitutto la sua potenza di aspirazione è pari a 4200 pa, con sistema Smart Navi 3.0 utile per navigare in casa ed effettuando una mappatura dell’ambiente con tecnologia laser.

La batteria supporta ben 180 minuti di lavoro e oltre alla funzione di aspirapolvere, si può lavare anche il pavimento. Il Roborock Q7 Max, con il suo serbatoio d’acqua da 350 ml e il mocio, riesce ad effettuare una pressione costante di 300 grammi fornendo così un lavaggio molto efficace.

Specifiche di questo genere non sono in dotazione a tutti i robot. Questo Q7 Max di Roborock è uno dei più amati proprio per questo. Oggi il prezzo scende di 110 € grazie al coupon da attivare nella pagina di acquisto. Il robot costerà solo 329 € in sconto, con una garanzia di due anni e la spedizione veloce.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.