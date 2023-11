Robot Roborock 4200Pa, il Black Friday è SCOPPIATO: ultime ore, il prezzo è CROLLATO tantissimo

Zero voglia di pulire casa dopo aver lavorato 8 ore? Arriva lo sconto folle del tanto atteso Black Friday, se vuoi fare un regalo alla tua compagna, ecco quello perfetto. Oggi ti puoi portare a casa il robot aspirapolvere di Roborock, a solamente 329€, invece di 499€. Corri subito su Amazon, perchè dura ancora pochissime ore.

Offerta davvero pazza da Black Friday?! Se non ami fare le pulizie domestiche, o vuoi fare un regalo davvero utile a tua moglie per Natale 2023: ecco, il robot Roborock, oggi con sconto pazzo del 34%. Tutto ciò che dovrai fare è selezionare il coupon, così al checkout troverai tutto scontato automaticamente.

Robot aspirapolvere 4200Pa con zone vietate, autocaricante, con mappatura

Questo robot aspirapolvere è il più scontato del giorno su Amazon, grazie al Black Friday. Modello super silenzioso, facile da utilizzare e programmare. Oggi, grande sorpresa su Amazon, corri subito a prenderlo.

Con il canale di aspirazione ottimizzato, la potenza di aspirazione del robot aspirapolvere Q7 MAX è stata aggiornata a 4200 Pa, più del doppio della potenza di aspirazione del robot aspirapolvere S5 Max e rimuove senza sforzo lo sporco dai pavimenti e tappeti. La spazzola in gomma solida aumenta la durata e migliora la resistenza ai grovigli di capelli.

Robot lavapavimenti & mocio Roborock utilizzano Smart Navi 3.0 per navigare in modo efficiente nella tua casa e mappare la tua planimetria sul tuo smartphone utilizzando la tecnologia laser. Ciò consente di selezionare aree specifiche che non si desidera pulire con l’aspirapolvere e dove si desidera che pulisca.

Questo robot aspirapolvere Roborock è davvero il risparmio del giorno su Amazon, con sconto shock da Black Friday. Corri subito su Amazon, prima che possa davvero esaurirsi. Lo stanno già acquistando in tantissimi oggi!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.