Roland Garros, Sinner-Moutet: come vederla in streaming

Domenica 2 giugno Jannik Sinner giocherà contro il francese Corentin Moutet la sfida valida per il quarto turno del Roland Garros. L’incontro sarà trasmesso in streaming su NOW grazie alla diretta dei canali Eurosport 1 ed Eurosport 2, la cui visione è inclusa nel pass Sport.

Per gli appassionati di tennis il pass Sport di NOW rappresenta la soluzione più completa e conveniente per assistere a tutti i tornei (unica eccezione lo US Open, esclusiva di SuperTennis). Al momento è possibile attivare il pass in offerta a 14,99 euro al mese per dodici mesi invece di 24,99 euro (la promozione potrebbe terminare tra poco).

Come vedere Sinner-Moutet in streaming (Roland Garros)

La visione in streaming della sfida valevole per il quarto turno del Roland Garros tra Sinner e Moutet richiede la sottoscrizione del pass Sport, il download dell’app NOW, l’accesso con le credenziali registrate al momento dell’attivazione e la selezione del canale Eurosport 1 (o Eurosport 2) tramite la sezione Canali Live.

Per il nostro Jannik il traguardo dei quarti di finale è sempre più vicino. L’ultimo ostacolo da superare è il francese Moutet, che nel turno precedente ha battuto in quattro set l’austriaco Ofner (3-6, 6-4, 6-4, 6-1 i parziali). Classe 1999, l’attuale numero 79 del mondo vanta un 51° posto nella classifica ATP come best ranking: non sono numeri che possono impensierire l’altoatesino, reduce dall’agevole successo con un triplo 6-4 contro il russo Pavel Kotov al terzo turno. Senza contare che già da questa sera Jannik potrebbe diventare il nuovo numero uno del mondo (mai nessun italiano si era spinto così in alto), qualora l’altro azzurro Lorenzo Musetti firmi l’impresa di giornata battendo Novak Djokovic sul campo centrale.

Prima di andare, ti ricordiamo che l’incontro tra Sinner e Moutet, valido per gli ottavi di finale del Roland Garros, si disputerà nel corso della giornata di domenica 2 giugno. Per vederlo in streaming è sufficiente attivare il pass Sport di NOW, oggi in offerta al prezzo scontatto di 14,99 euro al mese per dodici mesi invece di 24,99 euro.