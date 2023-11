Rowenta Xforce Flex 9.60 AQUA ad un prezzo wow su Amazon

Il Black Friday non è ancora terminato, infatti si possono ancora trovare tantissime occasioni da non lasciarsi sfuggire. In questo articolo vogliamo segnalarvi l’imperdibile promozione dedicata alla scopa elettrica Rowenta Xforce Flex 9.60 AQUA, che potrete ora acquistare al prezzo di 224,99 euro anziché 299,99 euro, grazie ad un coupon di 75,00€ disponibile nella pagina del colosso statunitense.

La scopa elettrica Rowenta Xforce Flex 9.60 AQUA rappresenta un’autentica rivoluzione per la routine di pulizia, dato che si tratta di un prodotto progettato per offrire prestazioni superiori alla massima convenienza. Questo eccezionale elettrodomestico non solo aspira con una potenza costante fino a 100 Air Watt, ma integra anche la funzione di lavaggio, garantendo una pulizia completa e veloce in una sola passata.

Grazie alla sua batteria rimovibile di lunga durata, possiede un’autonomia fino a 45 minuti, consentendo a tutti gli interessati di affrontare la pulizia dell’intera casa senza interruzioni. Inoltre, con la sua tecnologia avanzata è in grado di regolare automaticamente la potenza di aspirazione in base al tipo di pavimento, mentre il display Smart Control fornisce informazioni sul tempo residuo, avvisi di pulizia del filtro e livello di carica.

L’aspirapolvere 2-in-1 Rowenta Xforce Flex 9.60 AQUA possiede anche la tecnologia Flex, che consente di raggiungere gli angoli più difficili e gli spazi sotto i mobili senza alcuna difficoltà. La testa di aspirazione con LED potenti rivela anche la polvere nei punti scarsamente illuminati, assicurando una pulizia completa su ogni tipo di superficie. Tra le sue caratteristiche tecniche troviamo anche un sistema avanzato di cattura della polvere, grazie ad un filtro capace di raccogliere fino al 99,9% di polveri fini, allergeni e acari della polvere, garantendo un ambiente pulito e sicuro.

Insomma, stiamo parlando di un prodotto di altissime qualità e il nostro consiglio è quello di approfittarne subito di questa straordinaria offerta per ottenere un’aspirapolvere 2-in-1 per una pulizia intelligente, efficiente e igienica. Ricordiamo che il suo prezzo è di 299,99 euro, ma passa a 224,99 euro grazie ad un coupon ottenibile nella pagina di acquisto del prodotto.

