Saily è la eSIM che ti porta in vacanza in tutto il mondo

Se ti prepari ad andare in vacanza o per lavoro in un paese escluso dal roaming europeo stai sicuramente già pensando al disagio di dover acquistare una SIM locale per rimanere connesso a internet, salvo usare una poco sicura rete WiFi pubblica. Un problema che risolvi ancora prima di partire con Saily, un servizio che ti permette di avere una eSIM direttamente nel tuo smartphone con il piano dati specifico per il paese che stai visitando. E con costi convenienti.

Perché dovresti utilizzare Saily

Saily ti offre piani dati locali in oltre 150 paesi in tutto il mondo. Puoi quindi navigare su internet, usare le tue app preferite e rimanere in contatto con i tuoi cari ovunque tu vada, senza interruzioni o costi esagerati. Dimentichi le tariffe di roaming o l’acquisto di SIM locali che in alcuni posti possono anche essere difficili da trovare.

Grazie a Saily potrai navigare in tranquillità senza preoccuparti di spese extra o malintenzionati di internet: l’app è sviluppata dal team di NordVPN, garanzia e sinonimo di sicurezza e protezione per le tue connessioni e transazioni online.

Funziona in modo molto semplice: scarica l’app di Saily, seleziona il paese in cui ti stai recando e il piano dati di cui hai bisogno. Poi, attiva la tua eSIM prima di partire, così che all’arrivo sarà già pronta all’uso.

Con questo servizio geniale potrai avere sempre una connessione internet mobile affidabile e sicura, dandoti modo di goderti ancora di più le tue vacanze e condividere i momenti migliori con parenti e amici.