Saily: scopri come avere sempre internet quando viaggi all'estero con una eSIM

Se stai per affrontare un viaggio all’estero in un paese in cui non puoi disporre del roaming europeo, sai benissimo cosa ti aspetta: andare alla ricerca di una sim locale per avere internet oppure utilizzare dei WiFi pubblici poco sicuri. Per fortuna, con Saily hai la soluzione letteralmente in tasca: attivi una eSIM prima di partire per il paese verso il quale sei diretto e, al tuo arrivo, avrai subito una connessione dati veloce e sicura da utilizzare.

eSIM di Saily: come funziona e perché conviene

Con Saily puoi avere facilmente una connessione online: ti basta scegliere la destinazione e il piano dati più adatto alle tue esigenze. Una volta fatto scarica l’app sul tuo dispositivo iOS e Android e segui le istruzioni per ottenere la eSIM.

Il piano dati va attivato prima di partire perché al tuo arrivo potresti non avere accesso immediato ad una connessione internet. Potrai utilizzare i dati senza dover cercare una SIM locale.

Saily ti metterà a disposizione una connessione sicura e stabile così da poter navigare, lavorare e comunicare senza preoccupazioni: avrai modo di goderti il tuo viaggio in totale tranquillità così come altri viaggi futuri.

Se stai per partire scopri subito come funziona Saily, seleziona il piano dati più adatto alle tue esigenze e la tua destinazione. Attivala prima di partire.