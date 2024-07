Saily: vai in vacanza senza costi di roaming

Stanco di farti salassare dalle tariffe di roaming quando sei in viaggio? C’è una soluzione: Saily, la eSIM che ti permette di navigare in internet in oltre 150 paesi del mondo senza costi aggiuntivi.

Saily è una eSIM, ovvero una SIM digitale che puoi attivare direttamente sul tuo smartphone. Una volta attivata, potrai acquistare piani dati a prezzi convenienti per navigare in internet, usare i social network, fare streaming e rimanere in contatto con amici e familiari, ovunque tu sia nel mondo.

Quali sono i vantaggi di Saily?

Nessun costo di roaming: Con questa soluzione, non pagherai mai più costi di roaming quando sei in viaggio. I piani dati sono validi in oltre 150 paesi del mondo, quindi potrai navigare in tutta tranquillità ovunque tu vada.

Flessibilità: puoi scegliere anche tra diversi piani dati per soddisfare le tue esigenze, con opzioni da 1GB a 50GB di dati. Puoi anche attivare e disattivare i piani in qualsiasi momento, in modo da avere il controllo totale sul tuo consumo.

Semplicità d'uso: attivare e utilizzare Saily è incredibilmente semplice. Basta, infatti, scaricare l'app, creare un account e attivare la eSIM. In pochi minuti sarai pronto a navigare in internet in tutto il mondo.

Nessun contratto: Saily non richiede alcun contratto o abbonamento. Puoi acquistare i piani dati solo quando ne hai bisogno, senza vincoli di sorta.

Se stai pianificando una vacanza all’estero, Saily è la soluzione ideale per rimanere connesso senza doverti preoccupare delle tariffe di roaming. Con Saily potrai navigare in internet e usare le app di messaggistica. Ma non solo. Con Saily puoi fare streaming e usare i social network.

Saily offre anche un servizio clienti multilingue e un’app user-friendly. La tua eSim ti aspetta con tutti i suoi vantaggi: approfittane.