Samsung Crystal 75", la smart TV 4K a prezzo ridicolo su Amazon (-25%)

Portare a casa una nuova televisione potrebbe essere utile, soprattutto se volete piazzare un vero mostro nel vostro soggiorno. Oggi su Amazon c’è un’offerta che in molti potrebbero ritenere eccezionale visto il prezzo ma soprattutto il prodotto: ecco la Samsung Crystal UHD da 75″ di ampiezza.

La smart TV prodotta nel 2023 risulta una delle più acquistate in tutte le sue varianti, ma oggi arriva in una tra le più grandi. Grazie al sito e-commerce che propone uno sconto del 25%, si potrà portare a casa con 799 € invece che con 1069 €. Per quanto riguarda la garanzia, ci sono due anni, mentre per quanto concerne la spedizione bisognerà attendere a martedì.

La smart TV di Samsung è enorme, le sue caratteristiche tecniche

Una TV di queste dimensioni va sicuramente montata in un ambiente ampio, dove c’è una distanza rilevante per la visione. Il prodotto di Samsung mostra le principali tecnologie al suo interno, tra cui il Dolby Atmos e l’Adaptive Sound.

La Crystal UHD è in grado di arrivare al 4K e di mostrarlo in tutto il suo splendore su una superficie di ben 75″.

Tornare ai bambini e desiderare quella televisione enorme che occupa gran parte della parete nel proprio soggiorno è lecito con questa Crystal UHD di Samsung. Il prodotto, un vero e proprio must nel 2023, è ancora disponibile con un ottimo prezzo in quest’anno nuovo.

Gli utenti che vogliono godersi alla grande la tecnologia di Samsung con il 4K e con un mondo di piattaforme da sfruttare grazie al sistema operativo Tizen, possono scegliere di approfittare di questo sconto del 25% su Amazon. Bastano 799 € per portare a casa un vero colosso da 75″, peraltro con due anni di garanzia e con la spedizione veloce entro il prossimo martedì.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.