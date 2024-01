Samsung Galaxy A33 5G, Amazon lo regala con il 39% di sconto

Non passerà mai di moda il Samsung Galaxy A33 5G, dispositivo che infatti è andato a ruba durante gli ultimi mesi su Amazon. Stiamo parlando di un prodotto molto equilibrato, dotato di una batteria da top di gamma e di un comparto hardware di tutto rispetto.

Dal punto di vista della multimedialità non ci sono dubbi: è uno dei migliori nella sua fascia di prezzo. Si tratta di tutte caratteristiche ottimali per ogni utente, che peraltro oggi potrebbe ritrovarsi a risparmiare grazie all’offerta proposta su Amazon. Il Samsung Galaxy A33 5G costa infatti il 39% in meno per un totale di 228 €, con un anno di garanzia e con spedizione entro questo lunedì.

Samsung Galaxy A33 5G, le specifiche tecniche

Con il suo display Infinity-U Super AMOLED in full HD+, il Samsung Galaxy A33 5G è probabilmente uno dei migliori, anche perché la diagonale è da 6,4″. L’ampiezza dunque garantisce un’esperienza utente eccezionale, così come il comparto hardware dotato di ben 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna.

La batteria è da 5000 mAh mentre il comparto fotografico con ben quattro sensori, arriva ad un massimo di 40 MP.

Insieme a tutti gli altri smartphone disponibili sul web, parliamo oggi di uno dei migliori in assoluto, tra quelli più bilanciati nella sua categoria di prezzo. Ci sono infatti svariati prodotti oltre a questo Samsung Galaxy A33 5G che potrebbero sembrare interessanti, ma poi manca inesorabilmente qualcosa. Tale situazione non si propone in questo caso, siccome tra fotocamera performante, processore, display e batteria non manca veramente nulla.

Oggi questo telefono arriva su Amazon con il 39% di sconto, ribasso che dunque vede il prezzo crollare a soli 228 €. Insieme a due anni di garanzia e con la spedizione veloce, il costo finale di questo dispositivo rappresenterà un vero e proprio assist per l’acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.