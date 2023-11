Samsung Galaxy A34 5G a prezzo bomba su Amazon (-35%)

Come è possibile notare da alcuni dati sul web, ci sono degli smartphone che stanno dando il meglio durante questo periodo di offerte. Il Black Friday di Amazon sta mostrando prezzi esageratamente bassi, con telefoni più venduti di altri grazie al brand che li produce ma soprattutto grazie alle loro qualità. Samsung è una delle aziende più attive e lo dimostra con il suo Galaxy A34 5G.

Questo dispositivo risulta uno dei più equilibrati, visto che si piazza nella categoria dei medi. Vanta ben tre fotocamere posteriori, uno schermo davvero eccezionale e anche una batteria da vero top di gamma.

Il Samsung Galaxy A34 5G è incredibile proprio per queste caratteristiche e non lo si può nascondere. Non per caso è uno dei più acquistati e oggi potrebbe avere uno sprint ulteriore grazie allo sconto del 35% che rende disponibile un prezzo di soli 258 €.

Basta poco per acquistare il Samsung Galaxy A34 5G, le specifiche

Le caratteristiche principali che fanno grande questo Samsung Galaxy A34 5G partono dallo schermo. Il display infatti è un’unità Super AMOLED Full HD+ con 6,6″ di ampiezza, un organigramma perfetto per avere immagini nitide e fluide.

Sul retro ci sono tre fotocamere con una risoluzione massima da 48 MP mentre la batteria è da 5000 mAh. Il processore è un Exynos coadiuvato da 6 GB di memoria RAM e 128 GB di memoria interna.

Poter acquistare uno smartphone di buon livello a prezzo comprensibile è difficile. Oggi però ecco il Samsung Galaxy A34 5G arrivare in soccorso di chi desiderava un nuovo telefono. Su Amazon il dispositivo del colosso orientale costa oggi solo 258 € grazie allo sconto del 35%.

