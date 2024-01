Samsung Galaxy A34 5G al 38% di sconto, lo pagate 170 € in meno

Prendere in considerazione solo i top di gamma quando si deve acquistare un nuovo smartphone è sbagliatissimo. Effettivamente ce ne sono moltissimi di telefoni validi e lo dimostra il Samsung Galaxy A34 5G. Questo prodotto, che è stato uno dei più venduti in assoluto visto il suo grande impatto, continua ad essere l’oggetto del desiderio di molti.

Oggi su Amazon è disponibile con un ottimo sconto ed è per questo che il pubblico non sta esitando: è andato a ruba in queste ore.

Con il 38% in meno sul prezzo di listino, il Samsung Galaxy A34 5G potrà essere pagato solo 292 € con i soliti due anni di garanzia e con spedizione rapida.

Il Samsung Galaxy A34 5G è in sconto su Amazon, le specifiche

Il Galaxy A34 5G di Samsung offre ottime specifiche tecniche a partire dal display da 6,6″ FHD+ Super AMOLED. Oltre a questo, ci sono 256 GB di memoria e 8 GB di RAM.

A bordo la fotocamera vanta ben 50 MP di risoluzione, mentre la batteria è da 5000 mAh e consente un’autonomia fino a fine giornata.

Con uno smartphone come il Samsung Galaxy A34 5G tra le mani, non vi sentirete mai insoddisfatti. Questo prodotto è equilibrato al punto giusto con le sue specifiche tecniche e soprattutto con un prezzo di vendita che ad oggi lo rende un best-buy.

Non manca veramente nulla, a partire dall’ampio schermo fino ad arrivare alla batteria che porta il terminale fino a fine giornata tranquillamente. Con un prezzo di vendita che scende oggi del 38% rispetto al solito, ci ritroviamo di fronte ad un costo finale di 292 €. Ci sono due anni di garanzia e soprattutto la spedizione entro sei giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.