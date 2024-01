Uno degli smartphone Android di fascia media più acquistati degli ultimi mesi è il Samsung Galaxy A54. Non che sia una sorpresa, visto l’ottimo rapporto qualità-prezzo del dispositivo del colosso sudcoreano: oltre alla tripla fotocamera posteriore, vanta un ampio display AMOLED Full HD da 6,4 pollici.

E per quanto riguarda il prezzo? Oggi la versione da 128GB (colorazione Lavanda) è scontata del 40% su eBay e questo significa che ci si porta a casa lo smartphone Android investendo solo 299 euro, spedizione compresa.

Oggi non c’è medio-gamma migliore del Samsung Galaxy A54 5G (-40%)

Il Samsung Galaxy A54 5G non è una cameraphone come i fratelli maggiori ma riesce comunque a garantire ottimi scatti, anche in condizioni di scarsa luminosità grazie all’intelligenza artificiale e ad alcune feature divenute ormai di punta, come la Nightography. La fotocamera frontale è da 32 megapixel, sul retro invece spicca un modulo con triplo obiettivo, composto da:

Ultra-grandangolare da 12 megapixel

Principale da 50 megapixel con AF e OIS

Macro da 5 megapixel

«Il Galaxy A54 5G registra video di straordinaria qualità, eliminando le oscillazioni e le sfocature grazie alla stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e alla stabilizzazione digitale dell’immagine video (VDIS). Anche quando le riprese vengono effettuate con mani instabili oppure in movimento, gli utenti potranno essere sicuri di ottenere contenuti fantastici», scrive l’azienda sudcoreana.

Sulla parte frontale dello smartphone spicca il pannello Super AMOLED FHD+ da 6,4 pollici, ottimizzato per garantire un’ottima visibilità all’aperto, anche nelle giornate più soleggiate. Inoltre, grazie al Vision Booster potenziato e alla frequenza d’aggiornamento di 120Hz, il display si presta a qualsiasi situazione e si adegua alle diverse condizioni di luce.

Da segnalare sono poi il processore octa-core Exynos 1380, gli 8GB di RAM, l’espandibilità della memoria fino a 1TB tramite scheda microSD, la presenza di Samsung Knox, la batteria da 5000mAh, e il supporto software garantito dall’azienda tech.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.