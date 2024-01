Samsung Galaxy A54 5G in sconto su eBay, risparmia 176 €

Sono talmente tanti gli smartphone che Samsung lancia ogni anno che scegliere quello giusto potrebbe risultare difficile. In realtà si casca sempre bene qualsiasi sia il dispositivo che si acquista, ma andando in base alle esigenze di alcuni utenti, il Galaxy A54 5G potrebbe essere quello perfetto.

Chi non vuole spendere troppi soldi per un top di gamma, può optare per questo prodotto che si posiziona nella fascia medio-alta. L’ampio schermo, le caratteristiche hardware molto sviluppate e il comparto fotografico di un certo livello, garantiscono un’esperienza utente eccezionale.

Grazie ad uno sconto del 35%, oggi su eBay è possibile portare a casa questo Galaxy A54 5G di Samsung per un totale di soli 324 €. Ricordiamo che basteranno tre giorni per averlo a casa con un anno di garanzia.

Il Samsung Galaxy A54 5G è in promo, le specifiche

Il suo ampio display da 6,4″ in full HD+ offre un grande impatto agli utenti, così come il comparto fotografico con il sensore principale da 50 MP. La memoria RAM è da 8 GB mentre la memoria interna da 128.

Per quanto concerne l’autonomia, bisogna stare tranquilli in quanto il dispositivo è provvisto di una batteria da 5000 mAh.

Contrariamente a quanto diversi utenti oggi credono, eBay si dimostra ancora una volta una delle migliori piattaforme in assoluto. Fatta quasi per intero rivenditori di terze parti, ospita ogni giorno offerte clamorose e quella riguardante questo Samsung Galaxy A54 5G ne è la piena dimostrazione.

Basta recarsi sul famoso sito e-commerce, quello che ha dato i natali a tale ambito, per scoprire il prezzo in sconto del 35%. Con questa soluzione, il prodotto di Samsung costerà solo 324 €, ben 176 in meno rispetto al prezzo di listino. Per averlo a casa, basterà attendere circa tre giorni, chiaramente con spedizione gratuita e un anno di garanzia incluso.

