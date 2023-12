Samsung Galaxy A54 5G, lo smartphone scende del 38% su eBay

Scegliere il proprio smartphone di fiducia per partire da capo non è mai semplicissimo se non si hanno le idee chiare. Proprio per questo motivo interveniamo noi per consigliarvi un prodotto straordinariamente performante, ovvero il Samsung Galaxy A54 5G.

Secondo quanto riportato, sono sempre di più gli utenti che lo acquistano, viste le sue grandi qualità e il prezzo ormai in netta discesa rispetto all’inizio. Dotato di un ampio schermo e di ben tre fotocamere sul retro quasi come se fosse un S23, questo Galaxy A54 5G garantisce una qualità straordinaria.

Il prodotto, che oggi arriva in sconto su eBay con garanzia italiana e nella versione “No Brand”, ha un prezzo davvero invidiabile. Nessun negozio è infatti in grado di proporlo con uno sconto maggiore: oggi costa il 38% in meno per un totale di 354,90 €. Ci sarà quindi un risparmio di ben 215 €, oltre alla possibilità di ricevere il prodotto tra lunedì e martedì.

Samsung Galaxy A54 5G, le specifiche dello smartphone

Il display, da 6,4″ con risoluzione in full HD+, consente di avere colori straordinari. Sul retro ecco una tripla fotocamera con una risoluzione massima di 50 MP con OIS, mentre l’hardware è ben equipaggiato con un processore Exynos, 8 GB di memoria RAM e 256 GB di memoria interna.

Per quel che concerne la batteria, siamo di fronte ad una capienza di ben 5000 mAh, per cui non si farà fatica ad arrivare a sera.

Le conclusioni sono facili da ottenere quando si è al cospetto di caratteristiche tecniche così importanti. Questo Samsung Galaxy A54 5G è uno dei migliori prodotti dopo i top di gamma ed è per questo che gli utenti vanno perennemente a caccia di un prezzo importante. Oggi lo sconto del 38% garantisce su eBay un prezzo di soli 354,90 €.

