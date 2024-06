Cerchi uno smartphone con buone performance e un comparto fotografico per di livello? Il Samsung Galaxy A55 5G, con il suo design moderno e un display AMOLED di qualità, oggi costa 324,90 su eBay grazie al codice promo PSPRGIU24 da inserire al momento del pagamento.

L’articolo è venduto da cellularpoint, venditore professionale con 100% di feedback positivi e oltre 6.000 recensioni.

Il Samsung Galaxy A55 5G è il medio-gamma con tutto quello che serve e anche di più

Il Samsung Galaxy A55 è uno dei migliori smartphone midrange oggi in circolazione. Si fa notare anche per il design premium ispirato a quelli dei fratelli maggiori, nonostante i materiali impiegati – per ovvi motivi – siano meno pregiati.

Il display è un ampio AMOLED da 6,6 pollici con risoluzione FHD+ (2340 x 1080 pixel) e refresh rate di 90Hz. È un pannello che offre un’esperienza visiva con colori vividi, neri profondi e una buona luminosità all’aperto.

Alla base delle performance c’è un processore octa-core a 2.7GHz, supportato da 8GB di RAM e 256GB di memoria interna espandibile tramite microSD. È una configurazione che offre prestazioni di buon livello in quasi tutti gli ambiti, dalle attività di base come social network e navigazione web, al multitasking e ai giochi non troppo complessi.

Il comparto fotografico è tra i punti di forza. Oltre alla selfie camera da 32 megapixel, sul retro trovano spazio le seguenti tre fotocamere:

Fotocamera ultra-grandangolare da 12 megapixel

Fotocamera principale da 50 megapixel

Fotocamera macro da 5 megapixel

Infine, lo smartphone del colosso sudcoreano è alimentato da una batteria da 5000mAh con ricarica ultra-rapida, supporta la connettività 5G, il Wi-Fi 6, il Bluetooth 5.2 e la tecnologia NFC per pagamenti contactless.