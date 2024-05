Samsung Galaxy A55: ecco il medio gamma IMPERDIBILE (-160€)

Sei alla ricerca di uno smartphone Android con un ottimo comparto fotografico, con un bel design e soprattutto realizzato da un brand che, anche in ottica update, garantisca il massimo dell’affidabilità? Il Samsung Galaxy A55 racchiude in sé tutte queste caratteristiche, e dalla sua ha anche il prezzo: oggi, su eBay, lo paghi in offerta solo 339 euro (anziché 499,90€), spedizione inclusa.

L’articolo è venduto da elettronica1974, venditore professionale con 96,4% di feedback positivi e oltre 56.000 recensioni.

Il Samsung Galaxy A55 ha tutto quello che cerchi e oggi è scontato di 160€

Il Samsung Galaxy A55 è un midrange eccellente. È un dispositivo che vanta un design elegante, un display immersivo, prestazioni fluide e un comparto fotografico versatile, il tutto condito da una batteria capiente e dalla più recente interfaccia One UI.

Lo smartphone sfoggia un design premium ispirato a quelli dei fratelli maggiori della gamma S24. Sul fronte domina un ampio display AMOLED da 6,6 pollici con risoluzione FHD+ (2340 x 1080 pixel) e refresh rate di 90Hz. Il pannello offre un’esperienza visiva con colori vividi, neri profondi e un’ottima luminosità, anche sotto la luce diretta del sole.

Sotto il cofano del Galaxy A55 pulsa un processore octa-core a 2.7GHz, accompagnato da 8GB di RAM e 128GB di memoria interna espandibile tramite microSD. Questa configurazione permette di gestire senza problemi non solo le attività di base come social network e navigazione web, ma anche multitasking, app pesanti e giochi non troppo complessi.

Il comparto fotografico è certamente uno dei suoi punti di forza. La selfie camera è da 32 megapixel, sul retro troviamo invece un sistema di fotocamere triplo così composto:

Fotocamera ultra-grandangolare da 12 megapixel

Fotocamera principale da 50 megapixel

Fotocamera macro da 5 megapixel

Infine, il Samsung Galaxy A55 è alimentato da una batteria da 5000mAh con ricarica ultra-rapida, supporta la connettività 5G, il Wi-Fi 6, il Bluetooth 5.2 e la tecnologia NFC per pagamenti contactless.