Se cerchi un notebook ad alte prestazioni che esegua Windows 11 come sistema operativo, non dovresti farti sfuggire questa offerta per nessun motivo al mondo. Il Samsung Galaxy Book3 con Intel Core i5 di 13a generazione, 8GB di RAM e 512GB di archiviazione è attualmente acquistabile su Amazon a 669,96€ (-14%). La spedizione, poi, è gratuita per tutti gli abbonati Prime.

Samsung Galaxy Book3 360: il laptop top di gamma con display Super AMOLED è scontato di 500€ su Amazon

La scheda tecnica del Galaxy Book3 è di quelle sorprendenti, ma ciò che balza immediatamente all’occhio è il design. Il portatile in alluminio ha un profilo sottilissimo ed è dotato di un ampio display FHD da 15,6″ con colori nitidi e un ottimo angolo di visione. Anche la luminosità è su buoni livelli e consente di utilizzare in modo ottimale il Book3 anche all’esterno, sotto la luce del sole. E poi è leggerissimo: solo 1,6 Kg.

Ottimo anche l’impianto a quattro diffusori, realizzati in collaborazione con AKG e con tutti i vantaggi della tecnologia Dolby Atmos.

Sotto la scocca (Graphite, in questo caso) batte il processore Intel Core i5 di 13ª generazione (fino a 4,6 GHz), in ottima compagnia della GPU Intel Iris Xe, di 8GB di RAM e di 512GB di archiviazione su SSD. Con una scheda tecnica di questo tipo, anche le attività più intense non subiscono rallentamenti o interruzioni. Samsung consiglia questo portatile anche ai professionisti che si occupano di editing, progettazione e produzione musicale.

Infine, nonostante il profilo più che contenuto, non mancano tutte le porte di cui un utente potrebbe aver bisogno: due USB-C, due USB-A 3.2, un lettore di microSD e una porta HDMI. Il sistema, come detto, è Windows 11 Home e all’interno della confezione è incluso il kit di ricarica.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.