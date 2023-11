Nella tua lista dei desideri c’è anche la voce “notebook Windows top di gamma”? E allora ecco l’occasione perfetto per aggiudicartene uno risparmiando ben 700€. Con il Black Friday di Amazon, il Samsung Galaxy Book3 Pro costa infatti 1.599 euro (anziché 2.299 euro) e la spedizione è completamente gratuita. Il laptop ha un display Dynamic AMOLED 2X con risoluzione 3Ke arriva con il chip Intel Core i7 di 13a generazione, 1TB di SSD e 16GB di RAM.

Samsung Galaxy Book3 Pro: risparmia 700€ su Amazon con lo sconto Black Friday

La scheda tecnica del Galaxy Book3 Pro è superlativa, ma ciò che balza immediatamente all’occhio è il display Dynamic AMOLED 2X 16″ con risoluzione 3K (sì, hai letto bene) e frequenza d’aggiornamento a 120Hz. Con la sua nitidezza ti mostra qualsiasi contenuto con colori vivaci e dettagli minuziosi, anche all’aperto. L’esperienza, dichiara il colosso sudcoreano, è “cinematografica”.

Ottimo anche l’impianto a quattro diffusori, realizzati in collaborazione con AKG e con tutti i vantaggi della tecnologia Dolby Atmos. Il suono è cristallino e coinvolgente come al cinema.

Sotto la scocca (Graphite, in questo caso) batte il processore Intel Core i7 di 13ª generazione, in ottima compagnia della GPU Intel Iris Xe, di 16GB di RAM e di 1TB di archiviazione su SSD. Una scheda tecnica ideale anche per i carichi di lavoro più intensi e per sfruttare al meglio la modalità Studio, pensata per i professionisti e con tante funzionalità basate sull’intelligenza artificiale.

Da segnalare ci sono poi l’ampio touchpad e le porte di cui hai bisogno per collegare gli accessori: HDMI, USB-A, slot per microSD e due porte Thunderbolt 4 per trasferire file a 40Gbps. Il sistema operativo, infine, è Windows 11 Home.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.