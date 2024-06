Samsung Galaxy Book4 Edge con AI: preordine con sconto di 400€

Tra i primi laptop con processore Qualcomm Snapdragon Elite X e dunque compatibili con tutte le più recenti novità di Microsoft in fatto di intelligenza artificiale c’è il Samsung Galaxy Book4 Edge. Il portatile è da questo momento in preordine su Amazon con uno sconto di 400 euro utilizzando il codice promozionale TRADEIN400. Questo può essere utilizzato sia per il modello da 14″ (in offerta a 1.299 euro) che con quello da 16″ (in offerta a 1.699 euro).

Il nuovo Samsung Galaxy Book4 Edge con funzioni AI è in preordine su Amazon con sconto di 400€

Il Galaxy Book4 Edge è il nuovo laptop top di gamma di Samsung e, di conseguenza, porta con sé il meglio sia in termini di performance che di design. Il display, ad esempio, è un Dynamic AMOLED 2X da 14/16 pollici con frequenza d’aggiornamento di 120Hz e risoluzione 3K. È un panello luminoso, con colori vividi e neri profondi, quindi è perfetto per chi svolge attività come l’editing professionale di foto e video. E poi è touch, quindi si può interagire con tutto ciò che c’è sullo schermo anche con le proprie dita.

Nonostante sia incredibilmente sottile, il nuovo laptop di Samsung custodisce al suo interno un grande potere. Il processore è il Qualcomm Snapdragon Elite X (Pro nel caso della configurazione da 16″), un cuore incredibilmente potente che, grazie all’avanzata NPU, riesce a gestire alla perfezione tutte le funzionalità AI di Windows 11, come Recall (via Microsoft Copilot). Non mancano poi 16GB di RAM e 512GB/1TB di archiviazione su SSD.

Tra gli altri punti di forza di questo laptop AI ci sono l’ottima autonomia (fino a 22 ore con un singolo ciclo di ricarica) e la ricca dotazione di porte per una massima versatilità. Sul modello da 14″ ci sono due USB-C 4, una HDMI con supporto al 4K a 60Hz e una porta da 3,5mm per microfono e cuffie. Il modello da 16” a queste aggiunge anche una USB-A 3.2 (che può tornare sempre utile) e un lettore di microSD.