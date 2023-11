Follia su Amazon a pochi giorni dal Black Friday: i Samsung Galaxy Buds Live – auricolari Bluetooth con cancellazione del rumore e compatibili con iOS e Android – sono scontati del 71%. Approfittando della promo odierna, l’affare si conclude a soli 49 euro, spedizione compresa.

In base ai dettagli dell’inserzione, la spedizione richiede circa 6-7 mesi. Ma non c’è nulla da temere, in tal senso Amazon è solita fare miracoli e potrebbe ridurre drasticamente i tempi.

Su Amazon crolla il prezzo dei Samsung Galaxy Buds Live: lo sconto è del 71%

Ciò che dei Galaxy Buds Live di Samsung balza immediatamente all’occhio è il design. Hanno questa forma unica, “a fagiolo”. E il design ergonomico è infatti un punto a favore da tenere in forte considerazione. Gli auricolari sono progettati per adattarsi comodamente all’orecchio e offrono una vestibilità stabile grazie alla forma insolita che si adatta alla conca dell’orecchio.

I Galaxy Buds Live offrono una qualità audio ottima. Hanno driver dinamici da 12 mm che producono un suono bilanciato e dettagliato. Inoltre, grazie alla tecnologia di cancellazione attiva del rumore, è possibile godere di un’esperienza sonora più immersiva, eliminando i rumori di fondo indesiderati.

Per quanto riguarda la connettività, gli auricolari Samsung supportano il Bluetooth 5.0, consentendo di abbinarli facilmente a dispositivi come smartphone, tablet o computer. Inoltre, sono compatibili con l’applicazione Samsung Galaxy Wearable, che permette di personalizzare le impostazioni audio, controllare le funzioni degli auricolari e accedere ad altre funzionalità avanzate.

Utilissimo è anche il supporto ai comandi touch. Ogni auricolare ha una piccola area touch sulla superficie esterna, che consente di eseguire varie azioni come controllare la riproduzione musicale, rispondere alle chiamate, attivare l’assistente virtuale e molto altro semplicemente toccando o sfiorando l’auricolare.

Per quanto riguarda l’autonomia della batteria, infine, i Galaxy Buds Live possono durare fino a 6 ore di riproduzione continua con una singola carica. Inoltre, il loro case di ricarica fornisce ulteriori ricariche multiple, consentendo di estendere l’autonomia totale fino a 21 ore. Il case può essere ricaricato tramite cavo USB-C o tramite ricarica wireless.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.