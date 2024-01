Samsung Galaxy S23 con REGALO in sconto di 239 € su Amazon

Tutti gli utenti che hanno portato a casa durante gli ultimi tempi un Samsung Galaxy S23 non hanno potuto fare altro che dirsi soddisfatti. Sarebbe davvero difficile riuscire a mettere in dubbio le caratteristiche di questo smartphone, prodotto che fa parte dell’attuale gamma top del brand sudcoreano.

Complice forse l’uscita imminente della nuova serie Galaxy S24, oggi questo Galaxy S23 nella colorazione nera e in versione italiana arriva in sconto su Amazon. Rispetto al solito prezzo di 1039 €, gli utenti potranno oggi risparmiare 230 €, pagando questo Samsung solo 809 €. Sono ben due gli anni di garanzia.

Il Galaxy S23 di Samsung è super, ecco le sue specifiche

Con un display Dynamic AMOLED 2X da 6,1″ in QHD, questo Samsung Galaxy S23 offre un processore Snapdragon 8 Gen 2 e 8 GB di RAM.

Oltre a questo ecco una memoria interna da 256 GB è una batteria dotata di 3900 mAh, collaudata per arrivare fino a fine giornata. La tripla fotocamera mostra una risoluzione massima da ben 108 MP.

Dispositivi di questo genere cambiano il modo di vedere l’utilizzo di uno smartphone. Le persone che si servono di un prodotto del mondo della telefonia per le operazioni di base, se scelgono un Samsung Galaxy S23 possono avere molte più opzioni a loro disposizione. Parliamo infatti di uno smartphone che spesso viene utilizzato da chi lo acquista anche per lavoro, avendo un grande schermo, un hardware performante e anche una fotocamera tra le migliori.

Oggi questo Galaxy S23 arriva in sconto su Amazon, con un ribasso di ben 230 € rispetto al prezzo solito. Il prezzo è di soli 809 €. Il telefono è sia venduto che spedito dal colosso e-commerce, per cui si tratta di un gran montaggio. Sarà a casa vostra entro il 2 febbraio, ma in realtà di solito le spedizioni partono molto prima.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.