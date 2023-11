Samsung Galaxy S23 Ultra in sconto, costa 460 € in meno

Avete aspettato questa finestra del Black Friday 2023 per portare a casa un nuovo smartphone top di gamma? Siete capitati nel posto giusto al momento giusto, siccome oggi in offerta c’è il Samsung Galaxy S23 Ultra, peraltro nella versione da 512 GB.

Costruito con i migliori materiali e dotato dell’hardware più performante, questo smartphone è diventato uno dei più desiderati in assoluto. Il suo ampio schermo e soprattutto la fotocamera in grado di spingersi oltre qualsiasi limite dell’occhio umano, sono sicuramente gli aspetti principali. Lo stesso vale per la grande batteria e per la sua possibilità di trasformarsi in un pratico blocco notes grazie alla presenza dell’iconica S-Pen.

Con un ulteriore 8% di sconto che Amazon applica proprio oggi, il prezzo scende di 100 € in più. Ricordiamo che originariamente per portare a casa il Samsung Galaxy S23 Ultra erano necessari 1659 € per questa versione da 512 GB. Già da domani potrà essere a casa vostra per 1099 €, per cui non bisogna fare altro che aggiungerlo ora al carrello.

Il super sconto sul Galaxy S23 Ultra di Samsung, le specifiche

L’ampio schermo da 6,8″ Dynamic AMOLED 2X vi farà sentire appagati: i colori saranno nitidi e ogni contenuto che andrete a guardare vi sembrerà di qualità su superiore. Il Galaxy S23 Ultra rende giustizia al grande lavoro fatto da Samsung, che ha pensato anche al comparto multimediale.

La fotocamera, che possiede 4 sensori di cui uno da 200 MP, è in grado di tirare fuori dei capolavori veri e propri, complice anche lo zoom 100x. Non è da meno l’hardware, che si basa su un processore Snapdragon 8 Gen 2 e su 12 GB di memoria RAM. La batteria riesce a portare tranquillamente il dispositivo fino a fine giornata grazie ai suoi 5000 mAh.

La cifra necessaria per portare a casa il top di gamma di Samsung oggi sarà di 1099 € grazie all’8% di sconto.

