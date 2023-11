Approfittarne è quasi d’obbligo: il camera-phone per eccellenza, il Samsung Galaxy S23 Ultra, è attualmente acquistabile su eBay a soli 889,90 euro, spedizione compresa. Lo sconto del 40% è immediato, ma bisogna muoversi in fretta perché – come indicato nella scheda del prodotto – “la quantità disponibile è limitata“.

Lo smartphone è venduto da eshooping.srl, venditore professionale con 99,3% di feedback positivi. Il venditore offre anche la spedizione gratuita.

Samsung Galaxy S23 Ultra: risparmia 590€ con lo sconto Cyber Week di eBay

Basta dare una rapida occhiata in giro per rendersi conto che, a conti fatti, l’unico vero rivale dell’ultimo gioiellino di Samsung è iPhone 15 Pro. La verità è che nonostante l’appeal del device Apple, non tutti hanno intenzione di lanciarsi sull’isola dinamica, per un motivo o per un altro.

E allora ad attenderli c’è il Galaxy S23 Ultra, che vanta uno splendido display Dynamic AMOLED 2X da 6,8 pollici (3088 x 1440 pixel) a 120Hz, circondato da una cornice sottilissima e con un piccolo foro in alto, al centro, per lasciare un po’ di spazio alla fotocamera frontale da 12 megapixel.

Restando sull’argomento “fotocamera”, c’è da segnalare la Nightography, che rende lo smartphone un campione della sua categoria. Il sensore Galaxy più grande, i pixel fotoassorbenti e la tecnologia di stabilizzazione video della fotocamera da 200 megapixel si adattano alla scarsità di luce riducendo il rumore e attenuando i bagliori. Il device cattura fino a nove fotogrammi di fila e li assembla per un creare un risultato finale sbalorditivo.

Il camera-phone di Samsung ha qualità da vendere in ogni ambito e ci sarebbe tanto altro di cui parlare, come la batteria da 5000mAh o il super processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. Ma il tempo scorre velocemente, meglio dunque acquistarlo subito e prima che finiscano le unità disponibili.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.