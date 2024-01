Samsung Galaxy S24 in PRE-ORDINE con sconto di 60 EURO

La sorpresa degli utenti è arrivata alla presentazione dei nuovi dispositivi di Samsung, quei Galaxy S24 tanto chiacchierati. Allo stesso tempo non poteva mancare la sorpresa in merito alla grande offerta che Amazon ha proposto fin da subito al pre-ordine: tutti i prodotti della gamma sono arrivati già in sconto. Oggi ad esempio il Galaxy S24 è presente sul famoso sito e-commerce nella versione da 256 GB con un ribasso di ben 60 €.

Grazie all’offerta a tempo che consente a tutti gli effettuare il pre-ordine con il 6% di sconto, il telefono di Samsung costerà 929 €. Sono ovviamente sempre due gli anni di garanzia, mentre per riceverlo a casa basterà attendere il 25 gennaio gennaio con la data di uscita segnata per il 24.

Il Galaxy S24 di Samsung è in sconto, ecco le sue specifiche

Totalmente “cosparso” di intelligenza artificiale in ogni suo membro, questo Galaxy S24 è l’oggetto del desiderio di molti utenti. Con display da 6,2″ in full HD+ Dynamic AMOLED 2X e una tripla fotocamera da 50 MP, garantisce le migliori prestazioni. Complice di tutto ciò anche il processore Exynos 240.

Presenti anche 8 GB di memoria RAM, 256 GB di memoria interna e il caricatore in confezione, concesso in regalo.

Con la data di uscita stabilita programmata per mercoledì, è chiaro che gli utenti dovranno attendere poco: basterà infatti portare la propria attesa fino al 25 gennaio per avere a casa questo spettacolare smartphone. Amazon infatti assicura a tutti di ricevere il Galaxy S24 di Samsung entro quella data, senza alcun tipo di ritardo.

Lo sconto è già molto interessante in quanto permette a chi desidera lo smartphone, in questa versione da 256 GB, di risparmiare ben 60 €. L’offerta a tempo consente dunque un prezzo finale di 929 €, compresi i due anni di garanzia e la spedizione rapida a casa.

