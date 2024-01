Samsung Galaxy S24 Ultra con AI e 200 MP in PRE-ORDINE

Non poteva che fare grande rumore la presentazione dei nuovi Galaxy S24 di Samsung, sebbene si conoscesse già tutto o quasi. Ovviamente quello che tra i tre dispositivi ha portato via al pubblico maggiore attenzione è il modello S24 Ultra.

Oggi Amazon lo rende disponibile in pre-ordine in una delle configurazioni più interessanti. Si tratta della variante da 256 GB di memoria e nella colorazione Titanium Black. Il prezzo è quello che si trova anche sul sito ufficiale, ovvero 1499 €.

Acquista il nuovo Galaxy S24 Ultra di Samsung, le specifiche tecniche

Partendo dal presupposto che la nuova serie Galaxy S24 è dotata di feature legate all’intelligenza artificiale al momento esclusive, anche l’estetica è leggermente cambiata. Nel caso di questo Ultra, c’è un nuovo telaio in titanio che alleggerisce lo smartphone.

Anche il display Dynamic AMOLED 2X, sebbene goda della stessa ampiezza in pollici dell’anno scorso, ovvero 6,8 in risoluzione QHD+, è cambiato. Non ha più quella leggera curvatura ed è talmente piatto.

A bordo ci sono 256 GB di memoria interna e 12 GB di memoria RAM, con una batteria da 5000 mAh è una quad-camera da 200 MP con zoom 100x.

L’impatto di questo smartphone di Samsung è stato davvero importante, in quanto ha abbandonato alcuni aspetti estetici del vecchio modello introducendone altri molto interessanti al suo interno. Con il telaio en titanio e con a bordo l’intelligenza artificiale più sviluppata in assoluto su uno smartphone, questo Galaxy S24 Ultra si presenta come il terminale da battere. sarà dunque una lunga battaglia, la quale può cominciare con la disponibilità del prodotto direttamente su Amazon.

