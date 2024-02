Nemmeno il tempo di farsi conoscere al pubblico che è già in super offerta. È questa la migliore occasione per acquistare il nuovo Samsung Galaxy Tab A9, tablet Android di fascia media con un bel display e realizzato con materiali premium. Aggiungilo al carrello eBay e prima di completare l’acquisto inserisci manualmente il codice CASA24. In questo modo il prezzo crolla a soli 133,47 euro, e la spedizione è inclusa.

Volendo sintetizzare al massimo, si potrebbe dire che il Samsung Galaxy Tab A9 è un tablet Android con un ottimo equilibrio tra prestazioni e prezzo. È un device di fascia media e si presenta con un display TFT da 8,7 pollici con risoluzione di 1340 x 800 pixel, ovvero WXGA+. Sì, ma perché non spendere qualche parola in più per questo device così versatile?

Cosa per nulla scontata, il retro è completamente in alluminio: elegante, pulito ed essenziale. L’unico elemento che spicca rispetto alla scocca è la fotocamera da 8 megapixel in grado di registrare video a 1080p, ovvero in Full HD, a 30fps. La fotocamera frontale è invece da 2 megapixel.

Il Tab A9 è un dispositivo pensato per quelle operazioni di base che tutti gli utenti o quasi svolgono ogni giorno: navigazione web, social network, visione di contenuti in streaming, email e – perché no – anche gaming (anche se in tal caso bisogna comunque considerare i limiti tecnici del dispositivo).

Il sistema operativo è Android 14 – ben gestito dal processore octa-core – e di sicuro in futuro ci saranno aggiornamenti da installare. Seguendo la politica di Apple, Samsung ormai garantisce diversi anni di update, sia in termini di sicurezza che di funzionalità.

