Samsung Galaxy Watch4 al 50% di sconto, super prezzo Amazon

Oggi in sconto su Amazon torna uno degli smartwatch più interessanti del momento, ovvero il Samsung Galaxy Watch4 da 40mm.

Questo prodotto, che giunge al cospetto degli utenti con il 50% di sconto, costa solo 134 € e prevede la spedizione rapida.

Il Galaxy Watch4 di Samsung è in promo, ecco la versione da 40mm

Partendo dall’estetica questo orologio smart di Samsung mostra fin da subito i suoi tratti distintivi. Si nota infatti il quadrante rotondo, in questo caso su una cassa da 40 mm, che include uno schermo AMOLED in grado di mostrare tutte le principali informazioni. Indossarlo non è per nulla male, visto che dopo un po’ si dimenticherà di averlo al polso, talmente che è leggero e soprattutto comodo grazie ai materiali utilizzati.

Il Galaxy Watch4 è stato progettato per monitorare ogni funzione vitale. Ecco infatti un resoconto perpetuo sulla composizione corporea, consentendo di tracciare i progressi fitness in modo comodo. Ovviamente ci sono anche tante altre opportunità. Si possono monitorare tutte le attività relative al fitness, incluso il conteggio dei passi, il controllo delle calorie e l’utilizzo del GPS durante l’attività sportiva.

Il sensore Samsung BioActive permetterà anche di effettuare un controllo ECG e della pressione sanguigna. La funzione di monitoraggio del sonno analizza le fasi del sonno in modo molto accurato, offrendo anche delle misurazioni avanzate riguardanti l’ossigeno nel sangue e il russare.

Questo prodotto è arrivato ancora una volta in sconto e questa volta al minimo storico. Il Samsung Galaxy Watch4 costa infatti oggi il 50% in meno, ciò significa che avrà un prezzo finale di 134 €. Ricordiamo che la spedizione arriverà entro domani a casa vostra e che ci saranno due anni di garanzia.

