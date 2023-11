Samsung Galaxy Watch4 al 56% di sconto, follia Amazon

Ogni giorno è buono per acquistare il primo smartwatch o per cambiarlo. Su Amazon potrebbe essere questo il momento perfetto per portare a casa il Samsung Galaxy Watch4 da 40mm. Il prodotto è disponibile oggi con lo sconto del 56% direttamente sul sito e-commerce.

Il prezzo finale corrisponderà infatti a soli 119 € con spedizione rapida entro domani e con due anni di garanzia.

Il Samsung Galaxy Watch4 è straordinario, ecco le specifiche

Lo smartwatch perfetto per imparare a conoscere il proprio corpo è il Samsung Galaxy Watch4. È un dispositivo in grado di monitorare tutti i progressi fatti durante il fitness misurando ogni tipo di parametro corporeo. Anche la composizione corporea infatti può essere monitorata, funzionalità che non tutti gli smartwatch garantiscono, in realtà quasi nessuno.

I passi, le gare con gli amici e ovviamente tutte le altre funzioni vitali come il battito cardiaco, l’ossigeno nel sangue, l’elettrocardiogramma e la pressione sanguigna in tempo reale: queste sono tutte le possibilità che questo orologio intelligente garantisce.

Tutto ciò è possibile grazie al pratico sensore Samsung BioActive. Anche la funzione di monitoraggio del sonno permette di avere un ottimo riscontro, rilevando ogni fase. Ovviamente il Galaxy Watch4 è compatibile con tutti gli smartphone di Samsung e con tutti i dispositivi Android. Bisogna solo avere la versione del sistema operativo che parta dalla 6.0 in su.

Il grande stupore degli utenti alla vista di questo prezzo non si poteva di certo nascondere. La variante da 40 mm del Samsung Galaxy Watch4 è oggi disponibile in grande sconto su Amazon. C’è il 56% in meno sul prezzo finale che arriva infatti a 119 €. Con due anni di garanzia potrete stare tranquillissimi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.