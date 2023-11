Samsung Galaxy Watch5 Pro, un mostro in sconto su Amazon (-12%)

La scorsa edizione di smartwatch di Samsung ha riportato grandi dati in merito alle vendite. Il merito è sicuramente di una grande strategia prima di progettazione e poi di commercializzazione del prodotto, con diverse varianti disponibili. La più importante è stata rappresentata certamente dal Galaxy Watch5 Pro, orologio perfetto sotto tutti i punti di vista.

Molto bello da vedere, possente per via della misura e super efficiente in termini di prestazioni, il prodotto mostra oggi un prezzo di favore. Nella sua variante Gray Titanium, il Galaxy Watch5 Pro di Samsung costa il 12% in meno durante questa Black Friday Week di Amazon. Il prezzo finale sarà di 233,26 € con due anni di garanzia e consegna garantita entro domani o al massimo dopodomani.

Il Galaxy Watch5 Pro è in sconto, il top smartwatch di Samsung

L’ampiezza della cassa in titanio di questo orologio è da 45 mm, tutto in favore di un display più ampio sul quale vedere tutte le informazioni. Il Galaxy Watch5 Pro riesce a tracciare alla grande percorsi mediante il suo GPS super preciso e a durare quanto basta grazie alla batteria a lunga durata.

Il sensore bioattivo permette di controllare i principali parametri come la frequenza cardiaca, la salute cardiovascolare, l’ossigeno nel sangue, l’indice di massa corporea e anche il sonno.

La resistenza è il suo fiore all’occhiello: ora è due volte più resistente grazie al display in cristallo di zaffiro.

Prodotti di questo genere sono dedicati ad un pubblico consapevole di ciò che sta acquistando. Se siete particolarmente consci delle potenzialità di questo Galaxy Watch5 di Samsung, è ciò che fa per voi. Allo stesso tempo c’è da dire che, visto il prezzo particolarmente esiguo rispetto al solito, può essere indicato anche per chi vuole provare uno smartwatch per la prima volta.

