Samsung Galaxy Watch6 al 18% di sconto, super prezzo Amazon oggi

Chi vuole vuole acquistare un nuovo smartwatch direttamente su Amazon, oggi può trovare il Galaxy Watch6 di Samsung in sconto.

Oggi il modello nella colorazione Graphite è disponibile su Amazon con il 18% di sconto, pertanto con un costo finale di 287 €. Sono due gli anni di garanzia e sarà uno e il giorno utile per riceverlo a casa.

Il Galaxy Watch6 è in promo, ecco le specifiche tecniche

Puntare su uno smartwatch che sta per diventare per molti obsoleto, risulta una grande scelta, davvero intelligente. Sebbene sia per arrivare il nuovo modello, questo Galaxy Watch6 di Samsung presenta ottime specifiche tecniche, tra cui un display molto ampio e anche un bel design.

È in grado di controllare vari parametri tra cui la composizione corporea, il battito cardiaco, l’ossigeno nel sangue e molto altro ancora. Risulta anche estremamente performante nel ricevere chiamate e messaggi, proponendo le notifiche in tempo reale. Nota di merito per l’autonomia in grado di durare più giorni.

Oggi avere uno smartwatch di Samsung significa avere il top di gamma al polso. Il Galaxy Watch6, in questa versione da 44mm, è specificamente pensata per un pubblico maschile, viste le dimensioni generose del quadrante e della cassa stessa. Le caratteristiche tecniche sono sempre le stesse per tutti i modelli, indipendentemente dalle dimensioni, ma in questo caso si avrà un impatto maggiore.

Gli utenti che vogliono portare a casa questo orologio, possono oggi affidarsi ad uno sconto di Amazon davvero interessante: c’è il 18% in meno sul vecchio prezzo di 349 €. In questo modo il costo finale crollerà a 287 € con spedizione entro domani e con due anni di garanzia.

