Samsung Galaxy Z Flip5, il pieghevole con due display al 28% di sconto

Tutta la potenza di Samsung si può esprimere anche in un formato diverso da quello solito per quanto riguarda gli smartphone. Lo hanno dimostrato alla grande pieghevoli, che vedono nel Galaxy Z Flip5 una delle massime espressioni.

Oggi questo prodotto che incuriosisce tantissime persone è disponibile su Amazon con un ottimo sconto e con tutte le sue caratteristiche tecniche al seguito. Ricordiamo che c’è un piccolo schermo all’esterno con un display più grande che, una volta aperto lo smartphone, si mostrerà agli occhi degli utenti.

Oggi il prezzo di vendita scende del 28% e si ferma a 899 €, davvero un prezzo eccezionale se si pensa che quello di base è di 1249 €. Il Samsung Galaxy Z Flip5 arriverà a casa vostra entro il 4 gennaio e con due anni di garanzia.

Amazon regala il 28% di sconto sul Galaxy Z Flip5 di Samsung, le specifiche

Con il suo display esterno da 3,4″ Super AMOLED e con quello interno pieghevole da 6,7″ Dynamic AMOLED 2X, il Galaxy Z Flip5 non ha bisogno di presentazioni. All’interno c’è una memoria RAM da 8 GB insieme ad una memoria interna da 256 GB e per quanto riguarda il comparto fotografico, ecco una doppia fotocamera da 12 MP con OIS. Grazie alla batteria da 3700 mAh, c’è anche un’ottima autonomia.

Se non avete mai avuto a che fare con un pieghevole potrebbe essere questa la volta giusta per farlo. Il Galaxy Z Flip5 di Samsung è la vera espressione di uno smartphone comodo da utilizzare e potente come un top di gamma. Come avete potuto notare dalle specifiche tecniche, non manca veramente nulla e inoltre il form-factor garantisce una grande esclusività.

Questo prodotto, in grado di entrare anche nelle tasche più piccole, costa oggi il 28% in meno per un prezzo totale di soli 899 €. Lo sconto è considerevole: ben 350 € in meno rispetto al solito. Ordinandolo oggi, sarà a casa vostra entro il 4 gennaio.

