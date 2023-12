Nel vasto mercato dei monitor, il Samsung Smart Monitor M5, in questo caso da 27″ (modello 2023), è uno di quelli che di certo si fa notare. Si tratta infatti di un dispositivo versatile, che – all’occorrenza – può essere usato anche come un tradizionale smart TV (con sistema operativo Tizen). L’M5 è infatti un monitor che funziona anche in totale autonomia, senza quindi la necessità di accendere il computer, per guardare contenuti in streaming, accedere alla piattaforma Office e gestire i dispositivi smart sparsi per casa (o in ufficio).

Il suo prezzo di listino è di 299€ ma oggi – grazie allo sconto Amazon del 35% – lo si aggiunge al carrello a soli 199,90€, spedizione inclusa. E sì, acquistandolo in queste ore, la consegna è garantita prima di Natale.

Il Samsung Smart Monitor M5 27″ in super sconto a pochi giorni dal Natale

Forte del suo pannello FHD da 27 pollici, il Samsung Smart Monitor M5 offre una qualità visiva eccezionale con colori vividi e dettagli nitidi. Può essere utilizzati per diversi scopi, come la visualizzazione di contenuti multimediali, la navigazione su Internet, la gestione di documenti e molto altro ancora.

Ciò che differenzia il Samsung Smart Monitor M5 è la sua capacità di connettersi a Internet e offrire un’ampia gamma di funzionalità smart. Questi monitor sono dotati di un sistema operativo integrato (Tizen), consentendo l’accesso a una serie di app e servizi online direttamente dal monitor stesso. È possibile utilizzare app di streaming come Netflix o Disney+, navigare sui social media, accedere a servizi di videochiamata come Skype e utilizzare molte altre app utili.

Il monitor di Samsung è progettato anche con la comodità dell’utente in mente. Può essere facilmente collegati a dispositivi esterni come computer, laptop o console di gioco tramite connessioni HDMI o USB. Insomma, puoi usarlo come vuoi, con qualsiasi dispositivo tu voglia.

Per ottenere lo sconto del 36% sul monitor M5 di Samsung non devi fare altro che aggiungerlo al tuo carrello Amazon. Acquistandolo ottieni anche un codice promozionale che si traduce in un risparmio del 33% sull’abbonamento a Xbox Game Pass per PC.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.