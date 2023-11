Samsung smart TV Crystal da 85" con 700€ di sconto al Black Friday

Dopo aver visto sconti clamorosi su diverse televisioni in questi giorni, sembra che il vero venerdì, quello dell’effettivo del Black Friday, abbia partorito prezzi ancora migliori. La smart TV di Samsung, la Crystal da 85″ di ampiezza, è arrivata in super promo proprio in queste ore, con un design molto classico ma con un impatto devastante.

Ritrovarsi davanti ad un colosso del genere, in grado di fornire una risoluzione in 4K Ultra HD, fa davvero tanto effetto. Oltre all’estetica però c’è anche tanta tecnologia da tenere in considerazione, aspetto che Samsung ha sempre prediletto. Oggi però quello che fa più specie è il grande sconto con cui questa televisione viene proposta al pubblico di Amazon.

Grazie al 30% applicato in precedenza ma soprattutto ad un coupon da 231,76 €, il prezzo di questa smart TV arriverà a soli 1367,24 €. Ciò significa che il vecchio prezzo di 2299 € non esiste più, grazie ad uno sconto complessivo di quasi 900 €. Ci sono anche qui due anni di garanzia e soprattutto la spedizione veloce entro il prossimo venerdì.

La Samsung Crystal da 85″ che tutti vorrebbero oggi è accessibile

L’unico consiglio che possiamo darvi in maniera del tutto sincera è quello di controllare prima lo spazio a vostra disposizione. Se avete un muro sufficientemente ampio e una stanza molto grande, questa sarà la smart TV che farà al caso.

Samsung infatti ha pensato a rendere questo prodotto davvero eccezionale, dotandolo delle principali tecnologie ma soprattutto di un’ampiezza da 85″ con risoluzione 4K HDR. A bordo c’è Alexa insieme a Google Assistant e ci sono diverse tecnologie interessanti come l’Adaptive Sound. Ovviamente ad influire, in termini di colori, è la tecnologia Dynamic Crystal Color.

Il prezzo di questa super TV di Samsung oggi scende del 30% e poi di ulteriori 231,76 € grazie ad un coupon da applicare nella pagina di acquisto. Il prezzo finale sarà pertanto di 1367,24 €.

