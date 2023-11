Samsung smart TV da 32" al 30% su Amazon, è la migliore

Oltre alle grandi televisioni dallo schermo molto ampio, ci sono anche utenti che necessitano di qualcosa di ridotto. Magari si tratta di prodotti utili per una stanzetta o per il proprio ufficio dove non si vuole inserire una smart TV troppo grande. Samsung riesce a venire in aiuto di chiunque, offrendo comunque televisioni di ottimo livello e dotate di un’ottima risoluzione.

Oggi su Amazon ad esempio è disponibile un esemplare da 32″ di ampiezza, peraltro uno dei più acquistati in assoluto nella sua fascia di prezzo. Samsung ha pensato ad una TV basata sulle principali tecnologie, che fosse in grado di integrare prestazioni ed eleganza.

È proprio questo il caso, con un altro aspetto fondamentale che non può passare in secondo piano: il prezzo di vendita. Il sito e-commerce garantisce l’acquisto di questa smart TV per un totale di 229 € grazie al 30% di sconto. Ci sono anche due anni di garanzia ed un periodo di reso esteso fino al prossimo 31 gennaio 2024.

Con queste specifiche, la smart TV Samsung da 32″ è in cima alla classifica

Questa smart TV è dotata del celebre Slim Design, che la rende pertanto molto sottile. L’ampiezza dello schermo da 32″ garantisce un ottimo angolo di visione, con un pannello dotato di risoluzione in full HD e della tecnologia HDR.

Essendo una smart TV, si possono scaricare tutte le applicazioni presenti nello store. È inoltre compatibile con i due assistenti vocali Google Assistant ed Alexa.

Queste sono alcune delle caratteristiche tecniche che gli utenti si ritroveranno davanti una volta acquistata la televisione. Samsung rende disponibile un prodotto molto versatile e che garantisce la piena integrazione con ogni piattaforma. Per portarlo a casa dovrete sborsare solo 229 € grazie al 30% di sconto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.